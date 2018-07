publié le 24/07/2018 à 11:46

On le savait évoluant dans des sphères inconnues du commun des mortels, mais il semble bien que Cristiano Ronaldo fasse tout pour ne jamais redescendre sur Terre. Athlète hors normes au point que sa visite médicale à la Juventus a donné des résultats exceptionnels, le Portugais quintuple Ballon d'Or semble avoir une longueur d'avance sur les autres footballeurs en matière de préparation physique.



En effet, en plus d'une hygiène de vie irréprochable, le désormais néo-Turinois dispose d'un équipement de haute technologie, créé pour les astronautes. C'est en tout cas ce que rapporte le Corriere Dello Sport, qui explique que Ronaldo cherche un moyen afin de déménager de Madrid à Turin une machine développée par la Nasa et qu'il a acheté deux millions d'euros.

Un appareil loin d'être anodin, car il permettrait à CR7 de s'entraîner dans des conditions d'absence d'apesanteur. Preuve s'il en est que le Portugais a très envie de durer et de prolonger sa carrière. Reste à trouver le moyen maintenant de rapatrier la machine vers le Piémont.