Cristiano Ronaldo à la Juventus : les supporters lui ont déjà fait son maillot

publié le 05/07/2018 à 17:45

La nouvelle a fait grand bruit dans le monde du foot. Le joueur du Real Madrid pourrait quitter le club après neuf saisons pour rejoindre la Juventus Turin. Plusieurs médias italiens ont déjà partagé l'information. En cause notamment, les relations de "CR7" avec le président du Real Madrid qui se sont dégradées.



Le transfert s'élèverait à plus de 100 millions d'euros. Selon Eurosport, le transfert coûterait plus précisément entre 120 et 150 millions d'euros, ajouté à cela, les 30 millions annuels de contrat, ce qui reviendrait à près de 400 millions d'euros pour le club italien.

Les fans du club italien, eux, sont déjà fins prêts à accueillir l’attaquant madrilène. Sur Twitter, le compte "Forza Juve" a partagé des images de ce qui pourrait être le futur maillot du joueur. Le compte annonce même que le joueur se rendrait à Turin entre vendredi et samedi 7 juillet.



Juventus fans are already hunting for Cristiano Ronaldo's Juve jerseys. [Leggo] pic.twitter.com/Td1ncSX2MW — Forza Juventus (@ForzaJuve2017) 5 juillet 2018