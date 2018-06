publié le 20/06/2018 à 08:00

C'est décidément un footballeur à part. Cristiano Ronaldo, 33 ans, a été flashé à 38,9 km/h durant le match entre le Portugal et l'Espagne. Cette performance fait de lui le joueur le plus rapide du monde.



Ouest France rapporte que cette pointe de vitesse a été enregistrée à la 16ème minute de jeu lors du match entre le Portugal et l'Espagne. Les Portugais mènent alors 1-0 grâce à un penalty du joueur du Real Madrid. Le corner est repoussé au premier poteau par Fonte, et Moutinho est envoyé dans la profondeur.

C'est à ce moment que Cristiano Ronaldo remonte tout le terrainen moins d'une dizaine de secondes pour aller dans la surface des Espagnols. Si le retour du portugais n'a pas mené à un but, la star du Real Madrid n'a pas couru pour rien puisqu'il a établi un nouveau record, celui de la vitesse d'un joueur de football. Cristiano Ronaldo a été flashé à 38,9 km/h. C'est mieux que le précédent record établi par Robben à 37 km/h.



Outre son triplé, Cristiano Ronaldo se souviendra de ce match comme le jour où il est devenu le joueur de foot le plus rapide au monde.

Cristiano Ronaldo, 33 ans, chronométré autour des 38km/h. J'ai pas les mots.. pic.twitter.com/wZ08VVAcSk — Gary (@LeeStinson7) 18 juin 2018

La rédaction vous recommande