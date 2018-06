publié le 08/06/2018 à 10:07

Si des doutes planent sur son avenir au Real Madrid, la prochaine étape pour Cristiano Ronaldo c'est bien entendu la Coupe du monde en Russie. Il vient de rejoindre la sélection portugaise à Oeiras pour s'entraîner.



Au quartier général de la Fédération de football, l'attaquant ne s'est pas exprimé sur sa carrière. La Selecçao débutera la compétition face à l’Espagne le 15 juin à Sotchi, avant d’affronter le Maroc puis l’Iran.

Cristiano Ronaldo a fait ses débuts professionnels en 2002. Il compte 149 sélections avec l'équipe du Portugal, dont il est le capitaine depuis 2007.

Il a son propre jeu sur iPhone

Le quintuple Ballon d'or est le héros du jeu "Ronaldo & Hugo : Superstar Skaters" où l'utilisateur incarne l'un des deux personnages, pourchassé dans les rues de Las Vegas.



Tout en tentant d'échapper à un paparazzi, il faut amasser des pièces et autres objets au fil du parcours. L'application a été créée par le développeur Hugo Games,

Il a son propre musée et un aéroport à son nom

La star possède son propre musée à Madère, plus précisément à Funchal d'où il est originaire. Le CR7 Museum abrite une statue à son effigie et une salle avec tous les trophées que l'international a remporté.



L'endroit retrace la carrière du joueur et regroupe la correspondance avec ses fans du monde entier. A Funchal, l'aéroport a été baptisé "l'aéroport Cristiano-Ronaldo" l'an dernier, en mars 2017.

Enfant, il était surnommé la "petite abeille"

Il était surnommé la "petite abeille" quand il était enfant parce que personne ne pouvait l'attraper quand il courait.



Sa mère a expliqué à la télévision espagnole qu'on le surnommait aussi "le pleurnicheur" à cause de son attitude sur le terrain lorsqu'il était petit.

Son prénom est un hommage à Ronald Reagan

Son nom complet est Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. C'est son père, admirateur du président des Etats-Unis, qui a choisi son deuxième prénom. Cristiano Ronaldo est né en février 1985, en plein mandat de Reagan (1981-1989).

Plus de 120 millions de fans sur Facebook

Il est incontestablement l'un des sportifs les plus populaires au monde. Sa page Facebook regroupe plus de 120 millions de fans. Sur Twitter, 73 millions de personnes suivent ses entraînements et sa vie privée.