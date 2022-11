Coupe du monde : pourquoi la toute première compétition a eu lieu en Uruguay

L'Uruguay affronte le Portugal ce lundi 28 novembre. On vous explique pourquoi la toute première Coupe du Monde s'est déroulée en Uruguay. C’était en 1930 et effectivement ce choix peut paraître étonnant d'autant plus, rappelons-le, cocorico, que cette compétition a été créée par un Français, Jules Rimet qui n’avait absolument aucune attache avec l’Amérique du Sud.

Comme souvent avec la FIFA : c'est une question d'argent. Plusieurs pays dont l’Espagne et l’Italie s’étaient portés candidats pour organiser la compétition, mais seul l’Uruguay était prêt à payer le transport, l'hébergement pour toutes les équipes. Et surtout à garantir la construction d’un nouveau stade spécialement pour l’événement.

Avec l’économie incertaine de l’entre-deux guerres, les Européens ont fini par se retirer. Pour le plus grand bonheur de l'Uruguay qui a fêté ainsi le centenaire de sa création en organisant le premier Mondial. Et en plus en le remportant face au rival Argentin ! Première de leurs deux étoiles. Comme la France et les seulement six autres pays qui ont remporté la Coupe du Monde en 92 ans.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info