Coupe du monde : pourquoi l'équipe de Belgique s'appelle "les Diables Rouges" ?

Les joueurs belges sont surnommés "les Diables Rouges". Ce surnom remonte à 1906 et on le doit à un journaliste : Pierre Walckiers de La Vie Sportive. Après la jolie victoire des Belges sur la Hollande 5-0, il vante dans son article la puissance de ses compatriotes qui une semaine plus tôt en avaient déjà collé cinq à la France.

10 buts en 2 matchs, c’est diabolique. Il les qualifie donc de "Diables Rouges". Car les Belges jouaient en rouge… Même si leur tout premier maillot était blanc avec un liseret noir, jaune, rouge aux couleurs du drapeau belge sur la manche.

Mais surtout ce terme, ce journaliste ne l’a pas choisi au hasard, c’est une référence à Camille Jenatzy, un pilote automobile belge qui fut le premier à dépasser les 100 km/h à bord de sa voiture baptisée "La Jamais contente". Et comme il avait une barbe rousse, on l’avait surnommé le Diable Rouge. "Rode Duivels" en flamand.

Car en Belgique, les Flamants ne sont pas roses mais rouges. À noter qu’on a un "Diable Rouge" en équipe de France : Raphaël Varane qui joue avec ceux qu’on surnomme aussi depuis 1958, les Diables Rouges, les Red Devils : Manchester United.

