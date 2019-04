publié le 04/04/2019 à 09:30

Battue par l'Allemagne à Laval (0-1) le 28 février avant un récital face à l'Uruguay (6-0) quatre jours plus tard à Tours, l'équipe de France féminine de football reprend le fil de sa préparation au Mondial 2019, qui se disputera sur son sol du 7 juin au 7 juillet. Les joueuses de Corinne Diacre se frottent au Japon puis au Danemark, jeudi 4 et lundi 8 avril (21h), à Auxerre et Strasbourg.



Ces deux adversaires n'ont pas été choisi au hasard. Ils présentent sur le papier des profils similaires aux deux premiers adversaires des Bleus dans leur groupe à la Coupe du Monde, la Corée du Sud (vendredi 7 juin, 21h, à Paris) et la Norvège (mercredi 12 juin, 21h, à Nice). Le dernier match de poule sera face au Nigéria le lundi 17 juin (21h) à Rennes.

Le Japon, vainqueur du Mondial 2011 et finaliste de l'édition 2015, "est une grosse équipe, qui fait partie de ce qui se fait de mieux dans le football féminin, souligne l'attaquante Eugénie Le Sommer. Ça va être un match difficile mais ça permet de se confronter aux meilleures pour se préparer pour la Coupe du Monde".

France-Japon et France-Danemark seront à suivre à la télévision sur W9, chaîne partenaire des Bleues durant toute cette préparation. Les Bleus reviendront fin mai pour peaufinber les derniers détails, face à la Thaïlande à Orléans le samedi 25 (16h) puis contre la Chine à Créteil le vendredi 31 (21h).

Le programme à venir des Bleues :

Préparation :

Jeudi 4 avril (21h) : France-Japon à Auxerre

Lundi 8 avril (21h) : France-Danemark à Strasbourg

Samedi 25 mai (16h) : France-Thaïlande à Orléans

Vendredi 31 mai (21h) : France-Chine à Créteil



Mondial :



Vendredi 7 juin (21h) : France-Corée du Sud à Paris (Parc des Princes)

Mercredi 12 juin (21h) : France-Norvège à Nice

Luindi 17 juin (21h) : Nigeria-France à Rennes