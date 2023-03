ON VOUS EN REPARLE - Johan Cruyff, légende du football néerlandais et fumeur invétéré

Joueur de légende, Johan Cruyff est né en 1947 dans la capitale néerlandaise. C'est à l'Ajax Amsterdam que le jeune homme fera ses débuts en tant que joueur professionnel à 17 ans, en 1964. Mais déjà, Johan Cruyff a une addiction qui va le ravager : gros fumeur, on le voit au bord des terrains, fumant à la mi-temps.

Cela ne va pas l'empêcher de devenir le premier footballeur au monde à avoir trois Ballons d'Or, en 1971, en 1973 et 1974, année où les Pays-Bas sont finalistes de la coupe du monde.

Celui qu’on surnomme le “Hollandais volant” va devenir ensuite changer de club en 1973 et pas de n’importe quel club : le FC Barcelone. Il y reviendra en 1988 en tant qu’entraîneur cette fois. C’est Cruyff qui va faire du Barça le club de légende qu’on connaît aujourd’hui.

Mais en 1991, Cruyff fait un malaise cardiaque et subit une opération à cœur ouvert. Il a 44 ans et il doit arrêter de fumer. Il participe alors à une campagne anti-tabac où on le voit jongler du pied avec un paquet de Marlboro et l’envoyer dans le décor.

Désormais, c’est avec sa sucette Chupa Chups qu’on le voit dans les années 90 arpenter les abords des terrains. Mais en 2015, ses problèmes de santé le rattrapent, commence alors son nouveau combat : le cancer du poumon.

Le 24 mars 2016, Johan Cruyff décède. C’était il y a exactement 7 ans. Johan Cruyff n’a alors que 68 ans. Le lendemain de la mort, les Pays-Bas affrontent la France sur la pelouse d’Amsterdam. Les joueurs se sont arrêtés à la 14ème minute en hommage au numéro 14, Yohan Cruyff, devenu symbole national néerlandais.

