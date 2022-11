Coupe du monde : 40 ans après, la blessure intacte de la "nuit de Séville" 1982

Le sujet du jour. Le 8 juillet 1982, se joue à Séville l'un des matchs les plus célèbres du football français : Allemagne (RFA)-France en demi-finale de la Coupe du monde. Baptisée la "nuit de Séville", cette confrontation reste légendaire, réunissant les plus grands des Bleus de l'époque : Platini, Trésor, Giresse, ou encore Rocheteau.

Dès la 17ᵉ minute, l'Allemagne ouvre le score et démontre une agressivité physique sur la pelouse face au jeu offensif français. Ce but encaissé libère paradoxalement l'équipe de France qui réussit à rentrer dans le match, puis égalise par un pénalty signé Platini à la 27ᵉ minute... C'est encore loin d'être terminé. Il y aura prolongations et tirs au but...

Si l'empreinte de ce match reste gravée dans les mémoires, c'est bien pour le coup porté à l'encontre Patrick Battiston, violemment agressé par le gardien allemand, Harald Schumacher. Désigné parfois comme l'"attentat de Séville", ce geste ne sera pas sanctionné par l'arbitre, et contribua finalement à l'élimination de la France.



C'est peut être le match le plus tragique de l'histoire du football français. La France n'était pas arrivée dans le dernier carré d'un Mondial depuis 1958. Marius Trésor, défenseur des Bleus à l'époque, a d'ailleurs consacré un long chapitre sur ce drame dans son autobiographie avec Denis Granjou, Au-delà de mes rêves (City Éditions). L'ancien footballeur revient pour RTL sur cette rencontre avec Xavier Barret, auteur du Guide de la Coupe du monde de Football 2022 (Solar).



Pourquoi on en parle ? Que s'est-il réellement passé durant la "nuit de Séville" ? Pourquoi cette demi-finale de Coupe du monde est entrée dans la légende ? Comment Harald Schumacher a-t-il pu ne pas être sanctionné ?



"1982-2018 : Bleus, leurs matchs de légende, les coulisses". À l'occasion de la Coupe du monde 2022, Julien Sellier revient sur 5 matchs de légende des Bleus, aux côtés de ceux qui étaient sur la pelouse mais aussi en tribunes. Revivez les moments de joie, de folie, de dramaturgie aussi, et découvrez des anecdotes inédites sur les rencontres.

