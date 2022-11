Coupe du monde : Benzema et Varane toujours à part, Giroud ironique sur les supporters indiens

Au lendemain de son arrivée au Qatar et à cinq jours de son entrée dans la Coupe du monde face à l'Australie, l'équipe de France a réalisé jeudi 17 novembre son premier entraînement à Doha, devant des bruyants supporters et sous les yeux de Nasser Al-Khelaïfi, le président qatari du PSG.

Principal enseignement : ménagés depuis le début du rassemblement, Karim Benzema et Raphaël Varane sont encore restés en marge du groupe. L'attaquant du Real Madrid (34 ans) et le défenseur central de Manchester United (29 ans) ont réalisé des exercices (sprints, changements de direction, travail de tonicité...) à part sous la direction du préparateur physique Cyril Moine.

De fait, les deux cadres ont pris un léger retard sur les temps de passage attendus : Didier Deschamps avait en effet affirmé lundi qu'il espérait que "jeudi tout le monde puisse être sur la séance collective" au stade Jassim bin Hamad, antre habituel du club Al Sadd.

400 supporters, 200 journalistes

Le rétablissement de Varane est l'un des défis de l'encadrement technique en vue du premier match, mardi (20h00), car le vice-capitaine n'a toujours pas rejoué depuis son inquiétante blessure à une cuisse, le 22 octobre. La situation reste floue concernant Benzema, dont le dernier match disputé en intégralité remonte au 19 octobre. L'attaquant du Real Madrid se plaint de gênes persistantes à une cuisse depuis plusieurs semaines, sans que la nature de ses pépins physiques ne soit clairement établie.

Le reste du groupe s'est entraîné devant quelques 400 supporters, principalement des invités venus du lycée français Bonaparte de Doha qui ont scandé les noms de Benzema et Kylian Mbappé avec force, mais aussi plus de 200 journalistes et photographes, sous 28 degrés et une humidité prégnante.

Je ne savais pas que les Indiens supportaient l'équipe de France Olivier Giroud

La veille, le groupe avait pris ses marques dans un hôtel qui convient parfaitement à Olivier Giroud. "On savait que la Fédé a fait le maximum pour nous mettre dans les meilleures conditions, a déclaré l'avant-centre de 35 ans. On a découvert le bel hôtel dans lequel on va résider dans cette Coupe du monde. On a de très belles installations, et oui on aura plus de places qu'à l'Euro 2021".

Côté température, il fait chaud mais pas trop selon le milieu Aurélien Tchouameni : "Je m'attendais à pire, j'ai été agréablement surpris". L’accueil des supporters a également réjoui les Bleus, les vrais venus de France et ceux, plus surprenants, d'origine indienne. "Je ne savais pas que les Indiens supportaient l'équipe de France", s'est amusé Olivier Giroud. Les Bleus sont visiblement détendus et ravis d'être arrivés.

