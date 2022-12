Coupe du monde 2022 : toujours le plus grand mystère autour de Neymar

Ça devait être sa Coupe du monde. Neymar, star du PSG et de la sélection brésilienne, n'a pour l'instant joué que 79 minutes dans ce Mondial au Qatar. Touché à la cheville droite lors du premier match de la Seleçao face à la Serbie (2-0), le numéro 10 souffre d’une grosse entorse.

Depuis, plus de nouvelle, mystère total. Certains médias brésiliens ont des doutes sur sa participation à la suite de la compétition - le Brésil est déjà qualifié pour les 8es de finale. Le staff brésilien assure que tout va bien mais ne donne pas nouvelle non plus. Le Brésil retient son souffle, et à Doha plus de 300 journalistes sont accrédités.

Une forêt de micro, les crépitements des appareils photo, plus de 40 caméras alignés et en direct. L’auditorium de la sélection auriverde était plein à craquer, jeudi 1er décembre, à la veille d'un match pourtant pas décisif face au Cameroun. La conférence de presse débute par un petit mot du sélectionneur Tite pour Pelé, à l’hôpital, et arrive déjà la première question sur l’état physique de Neymar.

Avec Neymar, il y a toujours beaucoup de mystère Debora Costa, présentatrice brésilienne

"Il fait des exercices en piscine. Dans quelques jours, on prendra des décisions, mais il a un très bon programme reprise". Rien de plus. Étrange, mais les journalistes brésiliens sont résignés. C’est toujours comme ça avec la rock star. "Avec Neymar, il y a toujours beaucoup de mystère, appuie Debora Costa, présentatrice phare de la plus grande chaine brésilienne, Globo. Ils ne nous donnent jamais de prévision. Toutes les informations sont secrètes. On sait juste qu’il est dans une situation très délicate".

Pas de date de retour, ni d’information sur la gravité de sa blessure. Mais le Brésilien est un optimiste de nature, surtout quand il a 10 ans comme Matthius, fan du milieu du PSG : "sa blessure n’est pas si grave, je pense qu’il va bien récupérer. Oui, j'ai eu un peu peur, c’est la star de notre équipe et c’est la deuxième fois qu’il se blesse à la Coupe du monde. Mais ce n’est pas si grave, donc c’est une bonne chose".

Neymar est très incertain pour le 8e de finale que le Brésil jouera lundi 5 s'il termine 1er de son groupe, face au 2e du groupe H) ou mardi 6 décembre (s'il termine 2e, face au 1er du groupe H). Il peut espérer revenir pour les quarts... si sa sélection est encore en lice dans la compétition.

