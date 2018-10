publié le 27/10/2018 à 09:09

Vivra-t-on notre dernier changement d'heure dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 octobre ? "Il faudra peut-être attendre l'année prochaine", concède sur RTL la députée européenne EELV Karima Delli, qui milite depuis des années pour la fin de ce changement d'heure.



Si les Européens se sont prononcés à plus de 80% pour la fin de cette pratique, sa mise en place se révèle plus compliquée. "Le Parlement européen va adopter cette directive en janvier prochain mais en parallèle, les États-membres vont devoir se positionner pour savoir s'ils veulent rester à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver". Pour Karima Delli, ce sont les citoyens qui devraient choisir, via une nouvelle consultation et "ensuite il faudra que l'on s'harmonise avec nos voisins".

La députée européenne est également revenue sur les conséquences néfastes de ce changement d'heure, appliqué depuis 1916. "On s'est rendu compte qu'il provoquait des insomnies, des troubles du sommeil, que les gains économiques qu'il devait produire sont en fait marginaux". Mais Karima Delli a surtout insisté sur le "pic d'accidentalité" constaté lors du passage à l'heure d'hiver.

"Personne n'en parle et pourtant, comme il fait plus sombre le soir et que l'on est plus fatigués, il y a 40% d'accidents en plus sur nos routes et cela concerne les populations les plus vulnérables, à savoir les piétons et les cyclistes", rappelle-t-elle.