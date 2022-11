Coupe du monde 2022 : le programme de dimanche 27 novembre avec Espagne-Allemagne et Belgique-Maroc

Première énorme affiche dans cette Coupe du monde au Qatar, la rencontre entre l'Allemagne et l'Espagne a pris encore plus d'importance après la défaite de Mannschaft face au Japon (2-1). Ce n'est plus seulement la première place du groupe E qui semble en jeu, dimanche 27 novembre (20h) mais la survie des Allemands dans ce Mondial, d'autant que les Espagnols ont livré un récital face au Costa Rica (7-0).

Si les Japonais confirment face aux Costaricains en ouverture de cette journée (11h) et qu'ils s'inclinent encore, les hommes de Hans-Dieter Flick seront éliminés dès le 1er tour, comme il y a quatre ans en Russie. Un véritable séisme sur une planète foot qui répète régulièrement que ce jeu se joue à 11 contre 11, et à la fin ce sont les Allemands qui gagnent (phrase de l'Anglais Gary Lineker en 1990).

Les deux autres rencontres du jour concernent le groupe F. Vainqueurs dans la difficulté du Canada (1-0), les "Diables rouges" belges se frottent au Maroc (14h), qui a tenu tête à la Croatie (0-0). Les 8es seront dans la poche en cas de succès. Les vice-champions du monde de Luka Modric sont à leur tour opposés à ces Canadiens aussi athlétiques que justes techniquement (17h).

Coupe du monde : le programme du 27 novembre

11h : Japon - Costa Rica (groupe E)

14h : Belgique - Maroc (groupe F)

17h : Croatie - Canada (groupe F)

20h : Espagne - Allemagne (groupe E)

