L'objectif de l'équipe de France au Qatar est-il toujours d'atteindre a minima les demi-finales, en dépit de la cascade de blessures qui s'est abattue sur le groupe de Didier Deschamps (Paul Pogba, N'Golo Kanté, Christopher Nkunkun, Karim Benzema et maintenant Lucas Hernandez) ? "Oui, bien sûr", répond le président de la FFF Noël Le Graët.

"Vous savez, quand vous regardez les joueurs, ils sont 25. Hier (mardi 22 novembre lors de la victoire 4-1 face à l'Australie, ndlr), vous n'avez pas vu une grosse différence. Les jeunes se sont imposés très rapidement. On a un effectif de qualité, mais il faut faire attention. Le premier match donne quand même un peu une image importante. C'est ce que je leur avais dit quand je les ai réunis".

"Si on rate ce premier match, c'est souvent compliqué, poursuit l'homme de 80 ans. Là, on a bien réussi. Ceci dit, est-ce qu'on a la meilleure équipe du monde ? Non, j'en sais rien. On ne peut pas après un seul match se dire : 'ça y est, nous voilà à nouveau champion du monde'. On sait qu'on a à chaque poste des hommes de qualité". Noël Le Graët s'exprime aussi dans cet entretien sur les accusations de harcèlement sexuel à son encontre : "Je ne l'ai pas fait", assure-t-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info