Qatar : les supporters-croisiéristes dans un monde parallèle

Au bout du port de Doha, les "monstres marins" de la compagnie MSC pataugent sur place depuis le début du Mondial. Pour y entrer, et profiter de leur ambiance de clubs de vacances à l’occidentale, il faut montrer patte blanche, en l’occurrence un badge au nom de la compagnie.

Trente agents de sécurité, deux équipages de la police Qatari et des caméras de surveillance installées tous les dix mètres encerclent les navires. Quelques ponts plus haut, la forteresse maritime se mue en parc d’attraction pour adultes. Henneda, Brésilienne de 31 ans et supportrice embarquée témoigne : "il y a tout ce que je suis venue chercher. L’alcool, les piscines, des spectacles que l’on ne pourrait pas forcément voir en ville".

À cela s'ajoutent une piste d’auto-tamponneuses et un casino, temporairement fermé. "Nous avons pris le package avec vin et bière à volonté dans les différents restaurants du bateau", explique Scott, un Canadien qui vient de passer 15 jours à bord avec sa compagne. "Du coup, nous avons regardé un maximum de matchs au sein du navire, moi j’ai trouvé que c’était une super ambiance de Coupe du monde", ajoute-t-il.

Des bateaux de croisière MSC dans le port de Doha Crédit : RTL

Une véritable croisière stagnante

Riches Argentins, familles américaines et bimbos originaires des pays d’ex-URSS font partie des passagers. Pour 2.000 dollars par semaine et par personne, les touristes peuvent disposer d'un écran géant face à la piscine quand le mercure plafonne à 29°, et de six bars répartis dans le bateau, dont un établissement dansant qui tourne 24/24h.

Trois médecins ont été embauchés pour gérer ces milliers de croisiéristes. Dans l'ensemble, peu d'excès sont à déplorer, exceptées quelques petites bagarres et quelques Anglo-Saxons retrouvés allongés dans un état d’alcoolémie avancée. "On n’entend pas la musique depuis nos chambres, à partir de 20h, tout se calme un peu, les gens sont très respectueux", assure Shina, la compagne de Scott.

L'envers d'une carte postale à l'authenticité factice

Côté éco-tourisme, il reste quelques milliers de miles à parcourir. Le World Europa a beau être le premier navire de cette envergure propulsé au GNL et posséder un système de "purification de ses eaux usées", comme le dit la brochure, une étendue verdoyante grande comme deux terrains de foot a été apposée à ses pieds. Des carrés de gazon 70cm x70cm appliqués directement sur le sable et nourris à grande eau sous le cagnard. Dessus, des réverbères "façon british".

Et entre les deux, une dizaine d’autobus et autant de taxis en rotation permanente pour emmener les passagers vers le centre-ville. Les moins aventureux s’arrêteront dès les premiers restaurants du "village portuaire", installés dans des maisons typiques et colorées, mais à l’authenticité factice, sorties de terre ces derniers mois pour agrémenter la carte postale des croisiéristes.

