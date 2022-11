Nouvelle victoire ! La France est devenue samedi 26 novembre la première nation à se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2022. Les Bleus de Didier Deschamps l'ont emporté 2-1 face au Danemark grâce à un doublé de Mbappé (61e, 86e) alors que les Danois pensaient tenir le nul après l'égalisation de Christensen (68e).

"On a fait beaucoup de choses intéressantes, on a manqué un peu de réussite, mais bravo à mes joueurs dans l'ensemble parce qu'il y a eu du répondant", a réagi au micro de TF1 le sélectionneur de l'équipe de France à l'issue de la rencontre. "Ce groupe est fort, solide, et a envie de faire de belles choses", a ajouté Didier Deschamps. "Il en a déjà fait deux belles avec ces deux victoires."

Après ce "premier objectif atteint", selon les mots du sélectionneur, les Bleus affronteront la Tunisie mercredi 30 novembre lors d'un dernier match de poule. Avec "de très fortes probabilités qu'on finisse premier (du groupe D)", s'est-il par ailleurs réjoui.

