Coupe du monde 2022 : Italie, Portugal, Algérie... Qui va se qualifier du 24 au 30 mars ?

Allemagne, Angleterre, Argentine, Belgique, Brésil, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, France, Iran, Qatar, Serbie, Suisse et Pays-Bas. Voici les 15 premiers qualifiés sur les 32 participants qui se disputeront la 22e Coupe du monde masculine de football du 21 novembre au 18 décembre prochain.

S'il ne sera pas totalement complet pour le tirage de la phase de groupes le vendredi 1er avril à Doha (17h heure française), le puzzle va sérieusement prendre forme du jeudi 24 au mercredi 30 mars avec le début des barrages de la zone Europe et la fin des éliminatoires sur les autres continents. 14 nouveaux pays vont apparaître sur la carte.

Les trois derniers qualifiés seront connus seulement en juin, à l'issue des deux barrages intercontinentaux (13 et 14) et du dernier barrage européen (jour à fixer). Le match Écosse-Ukraine a en effet été reporté en raison de l'invasion de la Russie, elle-même disqualifiée. Écossais ou Ukrainiens retrouveront le Pays de Galles ou l'Autriche pour une place au Mondial. Pour le reste, voici un point précis zone par zone

Europe : l'Italie ou le Portugal passera à la trappe

Au moins un des deux derniers champions d'Europe ne verra pas le Qatar. Le tirage au sort des barrages européens a compliqué la tâche de la Seleçao et de la Nazionale, qui pourraient s'affronter le 29 mars au Portugal lors d'une finale à suspense.

Attention néanmoins à ne pas manquer ce rendez-vous : à Porto, les Portugais de Cristiano Ronaldo accueillent d'abord la Turquie en demi-finale, jeudi 24 mars (20h45), tandis que les Italiens reçoivent la Macédoine du Nord à Palerme (20h45).

Par ailleurs, l'exclusion de la Russie fait les affaires de la Pologne, directement qualifiée pour une finale face au vainqueur de Suède - République tchèque (jeudi 24 mars également, 20h45).

Afrique : cinq chocs pour conclure

Des 54 nations en lice sur la ligne de départ, il n'en reste plus que 10 qui vont s'affronter en matches aller-retour les vendredi 25 et vendredi 29 mars pour les cinq places à prendre : Égypte - Sénégal, Cameroun - Algérie, Ghana - Nigéria, RD Congo - Maroc et Mali - Tunisie.

Le Sénégalais Sadio Mané et l'Égyptien Mohamed Salah, les stars de Liverpool, se retrouvent donc pour un nouvel épisode de leur duel après la finale de la Coupe d'Afrique remportée par le premier(0-0, 4 t.a.b. à 2), avec match aller au Caire.

L'autre affiche de ces barrages africains oppose deux habitués de la Coupe du monde, le Cameroun (7 participations, record d'Afrique) et l'Algérie (4 participations) ; match aller à Douala, match retour à Blida.

Amérique du Sud : qui avec le Brésil et l'Argentine ?

Il reste deux journées, jeudi 24 et mardi 29 mars, pour savoir qui seront les deux qualifiés directs qui accompagneront le Brésil et l'Argentine, tandis que le 5e de cette poule unique disputera un barrage intercontinental contre le barragiste asiatique (voir ci dessous).



3e avec trois points d'avance sur l'Uruguay et quatre sur le Pérou, l'Équateur est en position favorable avant son déplacement au Paraguay (9e sur 10). Il y aura ensuite la réception de l'Argentine (2e), qui, elle, prépare déjà le Mondial.



Le Chili (6e) voire la Colombie (7e) peuvent encore rêver en cas de carton plein. Les duels Uruguay - Pérou, jeudi, et Chili - Uruguay, mardi, valent cher. Le Chili affronte d'abord le Brésil (1er). La Colombie reçoit le Bolivie (8e) avant d'aller au Venezuela (10e)

Zone Asie : l'Australie peut renverser la table

Le Qatar a son billet en poche en qualité de pays-hôte. L'Iran a validé le sien fin janvier, la Corée du Sud début février. Mais rien n'est encore décidé dans le groupe B des qualifications, qui se terminent le 29 mars avec un billet pour les deux premiers.



En tête, l'Arabie saoudite ne compte plus qu'un point d'avance sur le Japon, et quatre sur l'Australie, qui a l'occasion de renverser la table, car elle affronte ses deux adversaires directs les jeudi 24 et mardi 29 mars (pour rappel, les Australiens ont quitté la zone Océanie pour se donner plus de chances d'aller au Mondial).



Les deux 3es de groupe (actuellement les Émirats arabes unis dans le groupe A et l'Australie dans le groupe B) s'affronteront à l'issue de ces qualifications en match aller-retour, le vainqueur participant à un barrage intercontinental le 13 juin contre le représentant de l'Amérique du Sud.

Concacaf : Canada, USA et Mexique très bien placés

Le Canada (25 points, les États-Unis et le Mexique (21 pts) sont en pole position pour décrocher les trois billets de la zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, où un quatrième pays sera envoyé en barrage intercontinental contre le représentant de la zone Océanie (voir ci-dessous).



Il reste trois journées à disputer dans le tour final à huit de cette confédération, les jeudi 24, dimanche 27 et mercredi 30 mars. Le Panama (17 pts) et le Costa Rica (16 pts) continuent de garder espoir. Le duel Mexique - Etats-Unis du 24 mars est l'un des sommets de la semaine.

Océanie : la Nouvelle-Zélande favorite pour le barrage

Un tournoi de qualification a démarré au Qatar le 17 mars avec deux poules de quatre mais en raison du forfait des Îles Cook et de Vanuatu dans la première, les Îles Salomon et Tahiti sont assurés de disputer les demi-finales du dimanche 27 mars.



La deuxième poule est dominée la Nouvelle-Zélande, elle aussi qualifiée pour les demies. Immenses favoris de cette zone Océanie, les All Whites devront en passer par un barrage intercontinental contre le représentant de la Concacaf pour tenter de décrocher un troisième billet pour le Mondial dans leur histoire après 1982 et 2010.