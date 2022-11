Coupe du monde 2022 : Giroud, Ndombele et Mandanda dans la liste de Deschamps ?

Olivier Giroud, Raphaël Varance (caché) et Steve Mandanda avec Emmanuel Macron à Clairefontaine le 5 juin 2018

QATAR 2022 - J-12 : Giroud, Ndombele et Mandanda dans la liste de Deschamps ?

L'heure du verdict est proche. Didier Deschamps dévoile mercredi 9 novembre dans le journal de 20h de TF1 la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). Première interrogation qui doit être levée : cette liste comportera-t-elle 23 éléments, comme lors des précédentes éditions, ou jusqu'à 26, comme l'a autorisé la Fifa ? Y aura-t-il des réservistes ?

Des gardiens aux attaquants en passant par les défenseurs et les milieux, Philippe Ssanfourche et Éric Silvestro, autour de Christophe Pacaud, passent ensuite en revue les partants certains, les absents pour blessure, les éléments incertains et les surprises possibles.

Compte tenu de la pénurie au milieu, un garçon comme Tanguy Ndombele peut-il revenir au dernier moment, au détriment de Mattéo Guendouzi ? Devant, la présence d'Olivier Giroud est-elle absolument garantie ? Le deuxième gardien sera-t-il Steve Mandanda si Mike Maignan n'est pas jugé apte ? Éléments de réponse.

