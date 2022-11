Coupe du monde 2022 : Amélie Oudéa-Castéra présente au Qatar ?

À quelques jours du début de la Coupe du monde de football (20 novembre-18 décembre), Amélie Oudéa-Castéra a été interrogée jeudi 10 novembre sur un possible déplacement au Qatar au cours de la compétition. Sur la radio Franceinfo, la ministre des Sports n'a pas exclu de se rendre sur place pour soutenir l'équipe de France.

"J'irai si l'équipe avance (...) je me laisse encore un peu de flexibilité, mais si on est à un moment au niveau des quarts de finale, c'est un cap qui est important. Et le rôle d'un ministre des Sports, c'est d'être aux côtés de l'équipe", a confié Amélie Oudéa-Castéra.

Si les Bleus espèrent évidemment atteindre ce stade de la compétition, les hommes de Didier Deschamps auront déjà l'occasion de rencontrer la ministre. Amélie Oudea-Castéra a annoncé qu'elle ira à Clairefontaine dans la soirée du lundi 14 novembre pour voir les joueurs avant leur départ pour le Qatar, prévu deux jours plus tard.

La ministre des Sports s'est aussi exprimée sur la présence ou non d'Emmanuel Macron lors de ce Mondial 2022. "Il a un agenda excessivement exigeant et il trouvera de la place le jour où il jugera qu'il doit être aux côtés de l'équipe", a indiqué Amélie Oudéa-Castéra. Lors du sacre des Bleus en 2018, le chef de l'État, amateur de football, s'était notamment déplacé en Russie pour assister à la demi-finale puis à la finale, remportée par les hommes de Didier Deschamps.

