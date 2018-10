publié le 10/07/2018 à 23:00

Quatre ans après une finale de Coupe du Monde dans le stade mythique de Maracana à Rio de Janeiro, au Brésil, le monde du football s'apprête a revivre ce moment qui fait rentrer une nation dans l'Histoire du sport.



Cette fois-ci, le match se déroulera à Moscou, dans le stade Loujniki, qui a notamment accueilli le match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite (5-0) ou le dernier match de poules des Bleus face au Danemark (0-0). Il est capable d'accueillir 81.000 personnes.

Cette finale est prévue dimanche 15 juillet, non pas en soirée comme les deux demi-finales France-Belgique et Croatie-Angleterre (20h heure française mardi 10 et mercredi 11 juillet), mais en fin d'après-midi, à 17h heure française (18h heure locale). Elle sera diffusée en clair sur TF1 et en direct également sur RTL et RTL.fr, mais aussi sur beIN Sports, propriétaire des droits des 64 rencontres de la compétition depuis le jeudi 14 juin.