publié le 29/05/2018

Les retransmissions sur grand écran des matchs du prochain Mondial de football en Russie seront interdites sur la voie publique, en raison de la menace terroriste, a indiqué mardi le ministère de l'Intérieur.



"Je vous demande d'appeler l'attention des élus sur le fait que les zones grands écrans ne pourront en aucun cas être organisées sur l'espace public ouvert", a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb aux préfets et aux patrons de la police et de la gendarmerie nationales, dans un télégramme adressé mardi et que l'AFP a pu consulter.

"Dans le contexte de menace terroriste actuel, les prescriptions qui avaient prévalu lors du championnat d'Europe de football devront à nouveau trouver à s'appliquer avec le même degré d'exigence", souligne le ministre dans ce texte signé par son directeur de cabinet.

"Aucune interdiction stricte n'a été actée"

Alors que ce genre de retransmissions organisées par les municipalités drainent les foules, le ministre a tenu à préciser dans un tweet qu'"aucune interdiction stricte des retransmissions des rencontres du Mondial 2018 n'a été actée : elles seront simplement encadrées et sécurisées sous l'autorité des préfets et en lien étroit avec les collectivités locales, comme ce fut le cas lors de l'Euro 2016".

Aucune interdiction stricte des retransmissions des rencontres du mondial 2018 n'a été actée : elles seront simplement encadrées et sécurisées sous l'autorité des Préfets et en lien étroit avec les collectivités locales, comme ce fut le cas lors de l'EURO 2016.

En 2016, la retransmission de matches dans des espaces publics non sécurisés avait été interdite et seules les 10 fan-zones des villes hôtes en France avaient canalisé les supporters en "extérieur".



Selon le télégramme de Beauvau, les retransmissions, organisées sous la responsabilité des municipalités, "ne pourraient éventuellement être envisagées que dans des espaces clos ou strictement délimités (stades, salles omnisports, salles de spectacles ou de congrès, centres d'exposition, etc.)". L'accès à ces lieux clos devra être "strictement contrôlé" par un dispositif de sécurité "à la charge de l'organisateur" et devra faire l'objet d'un dispositif préventif de secours.

Les préfets donneront ou non leur aval

Selon l'entourage du ministre, "depuis la sortie de l'état d'urgence, la mesure de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (votée à l'automne, NDLR) sur les périmètres de protection permet, notamment, la sécurisation des manifestations sur l'espace public".



Le ministère de l'Intérieur a demandé aux préfets de recenser toutes les retransmissions envisagées par les municipalités mais il reviendra aux représentants de l'État d'y donner ou non leur aval, "au regard de l'état de la menace, des impératifs d'ordre public, du dispositif qu'ils mettent en oeuvre et des moyens mobilisables".