publié le 01/11/2017 à 08:03

Depuis le 1er novembre, minuit, l'état d'urgence n'est plus en vigueur. Après six prorogations, le régime d'exception laisse la place à la loi antiterroriste promulguée par Emmanuel Macron. Les nouvelles mesures à disposition des pouvoirs publics ont été passablement critiquées par les défenseurs des libertés individuelles. Mais des voix s'élèvent aussi pour dénoncer une régression de l'arsenal juridique. C'est le cas d'Éric Ciotti, qui considère, au micro de RTL, que "notre degré de protection a baissé" avec la fin de l'état d'urgence.



"L'état d'urgence a démontré son utilité. (...) J'avoue ne pas comprendre cette décision. Il suffit de répondre à trois questions assez simples. Est-ce que l'état d'urgence nous a protégés ? Oui, incontestablement, selon le bilan du gouvernement. (...) Est-ce que l'état d'urgence a porté atteinte aux libertés publiques ? Non. Est-ce que la menace a baissé ? Rien ne justifie qu'on baisse la garde", expose le député LR.

Éric Ciotti considère ainsi que "moins protéger les Français" a pour conséquence de "les mettre en danger". Il précise cependant : "Je n'accuse pas le président de la République d'une responsabilité dans un éventuel attentat. Ce que je dis (...), c'est qu'il a décidé d'affaiblir nos dispositifs de protection".



Selon lui, la loi antiterroriste fait preuve de nombreuses lacunes. "Nous sommes dans une illusion médiatique et de communication politique. (...) Il est faux de prétendre que le projet de loi a introduit dans le droit commun les dispositions de l'état d'urgence", fustige Éric Ciotti, déplorant que les perquisitions administratives, octroyant plus de facilités aux services de police, n'aient pas été reconduites. "Les assignations à résidence n'existent plus", ajoute-t-il, regrettant que les nouvelles assignations soient désormais limitées à la commune. "On a des outils dégradés", conclut l'élu.