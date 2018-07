Coupe du Monde 2018 : "Non, France-Uruguay ne sera pas chiant !", affirme Pascal Praud

et Loïc Farge

publié le 06/07/2018 à 07:14

C'est le jour J pour l'équipe de France de football, qui affronte l'Uruguay en quart de finale de la Coupe du Monde ce vendredi 6 juillet à 16 heures. "Ils vont jouer leur match, prendre leur temps, tomber, vont aller voir l'arbitre, le match va être chiant" : le week-end dernier, Antoine Griezmann avait donné devant la presse sa vision de la rencontre à venir.



"Un quart de finale de Coupe du Monde peut être fermé, tendu, horrible, décevant, il peut agacer, désespérer, il peut écœurer. Il y a peu de chance qu'il soit comme l'annonce Antoine Griezmann", lance Pascal Praud. "Parce que enjeu, parce que intensité, parce que suspense", s'explique-t-il.

"En revanche, guerre de position, bataille de tranchée, partie d'échec", prévient le journaliste, pour qui "il s'agit d'un match pour spectateurs connaisseurs et pour footballeurs patients, tactiques, stratégiques, systémiques".

"Sapin de Noël (la France) contre 4-4-2 (l'Uruguay). Ah on ne fait plus les malins, là !", tonne Pascal Praud. "Je vous épargne, mais le sapin de Noël c'est quand une équipe est composée avec une base large, un milieu affiné et une seule pointe devant", décrypte-t-il.