Le match fut complètement fou. Si la France a globalement maîtrisé son sujet, elle s'est malgré tout fait peur face à l'Argentine en 8es de finale de la Coupe du Monde. Jusqu'à la fin du match, et un troisième but argentin dans les arrêts de jeu, les Bleus ont tremblé avant une véritable délivrance.



Les hommes de Didier Deschamps, critiqués pour un jeu particulièrement terne au premier tour, ont cette fois fait le spectacle, avec pas moins de quatre buts inscrits. Spectaculaire. Antoine Griezmann a ouvert le score, Benjamin Pavard a inscrit un véritable bijou. Mais l'homme du match n'est autre que Kylian Mbappé, qui a clairement volé la vedette à Lionel Messi.

L'attaquant du Paris Saint-Germain a été dans tous les bons coups. Et ce dès le début de la rencontre. Sur l'ouverture du score tricolore, le "gamin" a récupéré le ballon à trente-cinq mètres des buts d'Hugo Lloris avant d'entamer une course folle. Après avoir éliminé trois Argentins balle au pied, le Français a continué son accélération jusqu'à obtenir un penalty, transformé par Antoine Griezmann (12e).

Un doublé pour Mbappé

Une première action de haute volée... Avant une démonstration. Le numéro 10 des Bleus, dans un très grand jour, a posé son empreinte sur la rencontre au fil des minutes. Après l'égalisation de Benjamin Pavard, d'une splendide reprise de volée en pleine lucarne, c'est bel et bien Kylian Mbappé qui a redonné l'avantage puis délivré les siens.



Sur un centre de Lucas Hernandez dans la surface, il a pris les Argentins de vitesse dans un petit espace, crocheté du droit et frappé du gauche pour son premier but (64e). Rebelote quatre minutes plus tard. Sur un ballon bien décalé par Olivier Giroud, il a conclu du droit une contre-attaque explosive de l'équipe de France (68e).



Mbappé dans les pas de Pelé

Deux buts qui permettent à Kylian Mbappé, âgé de 19 ans, d'inscrire son nom dans l'histoire de la Coupe du Monde. Les superlatifs pleuvent, tout comme les comparaisons les plus prestigieuses. "Kylian Mbappé, à 19 ans et 6 mois, est le plus jeune joueur à marquer au moins deux buts dans un match de Coupe du Monde depuis Pelé en finale du Mondial contre la Suède (5-2) en 1958", a relevé le statisticien Opta. La légende brésilienne avait alors 17 ans et 8 mois.



1958 - Kylian Mbappé (19 ans & 6 mois) est le plus jeune joueur à marquer au moins 2 buts dans un match de Coupe du Monde depuis Pelé v Suède en 1958 (17 ans & 8 mois). Frissons. #FRARG #CM2018

Arrivé à Clairefontaine en mars 2017, avant un match contre le Luxembourg, l'ex-pépite de l'AS Monaco a su se faire une place en équipe de France malgré son jeune âge. Un peu plus d'un an plus tard, en 19 sélections, il est même devenu indéboulonnable et ne cesse d'être aligné dans l'axe ou dans le couloir droit.



Et ses statistiques parlent en sa faveur. Avec trois buts inscrits depuis le début de la Coupe du Monde (un but face au Pérou, deux buts face à l'Argentine), il est le meilleur buteur français de la compétition. Et à 19 ans, il s'apprête donc à disputer un quart de finale. Ce sera soit face à l'Uruguay d'Edinson Cavani, soit face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Après Lionel Messi, va-t-il renvoyer le joueur du Real Madrid chez lui ?