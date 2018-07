publié le 27/06/2018 à 19:47

"Welcome Back Messi" titre aujourd'hui le Daily Mirror : les Argentins pensaient avoir perdu leur génie, ce dernier a ressuscité avec un très beau but face au Nigéria mardi 26 juin lors du dernier match des phases de poules, ce qui a permis la qualification de son équipe en huitième de finale du Mondial... face aux Bleus.



Tout le monde parle aujourd'hui de l'argentin Lionel Messi. Si sombre depuis le début de la compétition il esquisse même un sourire, et comme à son habitude, après avoir frappé la lucarne, il fait un geste vers le ciel... Vers cette grand-mère qui lui manque tant, avec qui il avait selon ses propres dires une relation fusionnelle. Parce que c'est elle qui accompagnait Lionel Messi à ses entraînements dès l'âge de 5 ans...

Lionel Messi est né il y a 31 ans à Rosario en Argentine, dans une banlieue modeste. Sa mère est femme de ménage, son père ouvrier et entraîneur de la petite équipe de foot du quartier. À l'école, le petit Leo comme on le surnomme n'est pas une lumière. "À la maison il ne parlait pas, mais ballon au pied, on aurait dit qu'il chantait", raconte son père... Tout le quartier vient voir le prodige qui passe vite dans un club un peu plus costaud.

Départ vers l'Espagne

Mais à 11 ans, le verdict tombe : Léo est atteint d'un déficit de taille, il a la carrure d'une enfant de 9 ans et doit suivre un traitement d'hormones de croissance... d'où son autre surnom de l'époque : El Enano - le nain. Un traitement coûteux que les clubs de foot argentins ont du mal à rembourser... l''Argentine est alors en pleine crise économique.



Le FC Barcelone reçoit une vidéo de ce jeune prodige en train de dribbler avec une orange dans son jardin... À 13 ans, Lionel Messi déménage avec toute sa famille à Barcelone. Le Barça prend en charge le traitement médical de Messi selon la légende : un club qu'il ne quittera jamais.

Une carrière de dingue mais un homme discret

Plus d'un millier de buts à son compteur, 5 ballons d'or, 4 ligues des champions, 8 championnats d'Espagne et on en passe, mais à côté, Lionel Messi s'ennuie. On le dit paresseux et mauvais perdant, il peut cracher sur un adversaire. "Il est heureux quand il dort, raconte sa sœur, dès que tu lui demandes de sortir, ça l'ennuie, même une balade, ça le fatigue". Une épouse rencontrée sur les bancs de l'école, 3 enfants mais la vie de La Pulga, la Puce, pas de doute, c'est le foot.