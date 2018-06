publié le 21/06/2018 à 12:20

Il est la star du football argentin, et celle de son club le FC Barcelone. Lionel Messi, condamné pour fraude fiscale en 2017 par un tribunal espagnol, pourrait bientôt être accusé à nouveau de faits similaires. Selon Le Monde, qui a révélé le scandale des "Panama Papers" dans lequel il est impliqué, le footballeur a délibérément menti sur la régularisation de sa situation.



Selon les documents dévoilés par l'ICIJ, le consortium international de journalistes dont Le Monde fait partie, Lionel Messi et son père sont depuis 2013 propriétaires d'une société panaméenne du nom de Mega Star Entreprise. À plusieurs reprises le footballeur et ses avocats ont répété que cette société, gérée par le cabinet Mossack Fonseca - objet de la fuite de données des Panama Papers - n'était plus active.

Et pourtant. Les nouvelles révélations du Monde et de l'ICIJ montrent que Lionel Messi utilise toujours, en 2018, cette société, bien qu'elle ne soit plus administrée par le cabinet Mossack Fonseca mais par un cabinet concurrent. Pour le moment, aucune accusation officielle ne vise le footballeur et son entourage, mais les autorités panaméennes se sont saisies du dossier de la société en 2017 et ont ouvert une enquête pour "activité suspicieuse".