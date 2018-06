publié le 22/06/2018 à 13:05

L'Argentine ne fait pas un Mondial très glorieux jusqu'à présent et cela n'a pas échappé aux supporters du Brésil qui se sont moqués de Lionel Messi, en musique. Des Brésiliens ont repris le chant révolutionnaire italien Bella Ciao, récemment remis surle devant de la scène par la série télé Casa de papel. Les paroles sont devenues "Messi ciao".



"Oh Di Maria, oh Mascherano, oh Messi ciao, Messi ciao, Messi ciao ciao ciao..." L'attaquant argentin est devenu la cible des railleries, après le nul face à l'Islande (1-1). Pour ne rien arranger, son équipe a perdu face à la Croatie jeudi 21 juin (3-0).

Mais pour l'heure, la sélection argentine ne dit pas au revoir à la compétition. Elle n'est pas encore éliminée et pourrait même être un adversaire de la France en huitièmes de finale. Retrouvez le point sur les équipes éliminées et celles qui sont qualifiées sur RTL.fr.