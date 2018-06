publié le 26/06/2018 à 20:26

Dernière du groupe D avec un seul point en deux rencontres, l'Argentine a parfaitement débuté son dernier match de poules décisif face au Nigeria. L'Albiceleste, qui doit impérativement s'imposer pour espérer disputer les 8es de finale, probablement face à la France, a ouvert le score dès la 14e minute par l'inévitable Lionel Messi, sur qui repose l'essentiel de ses espoirs.



Lancé dans la profondeur par une superbe ouverture du milieu du Séville FC Ever Banega, le natif de Rosario (31 ans) a réussi à contrôler de la cuisse puis du gauche avant de frapper du droit dans la lucarne opposée. Il s'agit de son premier but lors de ce Mondial en Russie après un penalty raté contre l'Islande (1-1) et de son 6e en Coupe du Monde après celui de 2006 et les cinq de 2014.

