publié le 11/07/2018 à 14:46

Si vous deviez choisir entre défendre sur un appel de Harry Kane ou fermer un angle de passe de Luka Modric, quel serait votre choix ? Une question qui pose de manière simpliste ce qui attendra les Bleus en finale de la Coupe du Monde, alors que la Croatie et l'Angleterre se préparent à disputer leur demi-finale ce mercredi 11 juillet à 20 heures.



Didier Deschamps qui doit certainement connaître les forces et les faiblesses des uns et des autres, avalera dès jeudi matin des heures de vidéos de l'équipe qualifiée pour l'ultime round, dimanche 15 juillet à 17 heures. Anglais ou Croates ? Telle est la question du jour. À moins que ce soit : y a-t-il un choix à faire ?

La Croatie tout d'abord. L'équipe au maillot à damier, a été la plus impressionnante du premier tour. Sa victoire 3-0 face à l'Argentine, avec un Luka Modric qui marche sur l'eau, a été l'un des épisodes de cette Coupe du Monde. Emmenée par son stratège du Real Madrid, la sélection a déjoué les pronostics pour arriver dans le dernier carré.

Les virtuoses croates épuisés ?

Son milieu de terrain regroupant des joueurs du Real, du Barça et de l'Inter est redoutable. Son impact physique à tous les postes et son intensité forcent les adversaires à un combat de tous les. Mais c'est peut-être là leur faiblesse. En effet, bien que plus armés techniquement que les Anglais, les Croates pourraient bien arriver en finale rincés physiquement.



Poussés aux prolongations puis aux tirs au but par le Danemark en huitième de finale, ils ont été obligés de dépasser les deux heures de jeu face aux Russes également. Et quel que soit le scénario de ce mercredi soir en demi-finale, il est certain qu'il faudra livrer un combat physique face à l'Angleterre.



Car la sélection des Three Lions est sans doute un miroir inversé des Croates. Les hommes de Gareth Southgate sont encore trop immatures dans leur expression collective balle au pied, mais sont capables d'imprimer un duel physique de tous les instants. Et ils dégagent beaucoup plus de fraîcheur. Leur match au couteau face à la Colombie en huitième de finale n'était pas un ode au beau jeu, mais une guerre de tranchée qu'ils ont remportée aux penaltys.

Les Anglais plus costauds

Mais en quart de finale, c'est une démonstration de maîtrise de rythme et d'intensité dans les duels qu'ils ont infligé à des Suédois pourtant très rudes. Le trio défensif axial Stones-Walker-Maguire est difficile à bousculer, et Olivier Giroud serait amené le cas échéant à livrer un match de gladiateur. Mais est-ce vraiment un problème pour un joueur rôdé à la Premier League ?



Car s'il y a une leçon qu'il faut retenir du parcours de l'équipe de France, c'est qu'elle est sans conteste le bloc-équipe le plus dense de la compétition. Didier Deschamps aligne des joueurs au volume de jeu colossal. Kanté, Pogba, Matuidi au milieu font vivre l'enfer aux adversaires. Et qu'ils s'appellent Modric ou Rakitic, Lingard ou Henderson, ils subiront le harcèlement des tricolores, tous impliqués dans la récupération du ballon.

En fait, peu importe

Messi, Suarez, Lukaku ou Higuain n'ont pas existé face aux Bleus lors des matches à élimination directe. Et ce n'est pas un hasard. Car les rares fois où le milieu de terrain français est franchi, il reste un Varane impérial, un Pavard infatigable, un Umtiti vaillant et un Hernandez solide. Sans oublier Hugo Lloris, capable de sauver la maison bleue par des arrêts aussi décisifs que spectaculaires.



Aujourd'hui, cette équipe de France et son verrou ne redoutent personne. Et après l’avoir vue étouffer ses adversaires depuis dix jours, pas sûr que ses adversaires soient aussi sereins. D'autant que les Bleus ont une autre force. Arriver en finale n'est certainement pas un objectif pour eux, et seule la victoire leur laissera un goût de travail accompli. Il leur reste 90 minutes (ou plus) pour y parvenir.