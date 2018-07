Coupe du Monde 2018 : une surprise nommée Benjamin Pavard

publié le 03/07/2018 à 07:10

"Faire une carrière à la Lilian Thuram, je signe tout de suite", disait-il. Il faut dire que sa volée spectaculaire, qui a permis à la France de marquer son deuxième but (avec la manière) face à l'Argentine samedi 30 juin, a réveillé les nostalgiques de France-98.



Il est en effet le premier défenseur à avoir marqué en Coupe du Monde depuis l'incroyable doublé inscrit par le numéro 15 français en demi-finale du Mondial 1998 contre la Croatie. Comme Lilian Thuram, qui n'aura marqué que deux fois dans toute sa carrière internationale, les buts de Benjamin Pavard sont une denrée rare. Avant celui-ci, le Nordiste n'en avait inscrit que deux : un avec son club allemand de Stuttgart, l'autre avec la réserve.

Je ne savais pas quoi faire, j'ai couru partout Benjamin Pavard après son but Partager la citation





Après le match qui l'a fait découvrir au grand public, le jeune homme de 22 ans a mis du temps à réaliser. "Je suis encore ému", confiait celui qui n'avait pas préparé de célébration. "Je ne savais pas quoi faire, j'ai couru partout", déclarait-il en riant à la fin de la rencontre. Sa famille, ses coéquipiers, personne ne s'attendait à voir le natif de Maubeuge être l'auteur d'un tel but. "Il vient de nulle part", a si bien résumé Antoine Griezmann.

Repéré par le LOSC à 9 ans

Cela fait pourtant bien longtemps que Benjamin Pavard met tout en oeuvre pour arriver à ce niveau. À l'âge de 9 ans, repéré par le LOSC, il s'entraîne 4 fois par semaine, accompagné par ses parents qui n'hésitent pas à parcourir à chaque fois les 100 km qui séparent leur domicile de la capitale des Hauts-de-France pour que leur fils puisse assouvir sa passion. Sa mère lui faisait même faire ses devoirs dans les vestiaires, raconte Libération.



Une famille à qui Benjamin Pavard a tenu à rendre hommage dimanche 1er juillet, sur le plateau de Téléfoot. Très ému après la diffusion d'une vidéo montrant ses parents le féliciter après la victoire des Bleus, le défenseur, en larmes a expliqué : "Ce sont mes parents, ils ont fait énormément de sacrifices depuis que je suis tout petit. Tous les kilomètres qu’ils ont faits pour moi, c’est énorme. Ils comptent tellement pour moi, c’est aussi une récompense pour eux car ils sont toujours là pour me soutenir".

Un sensible qui a besoin de son clan

Le nordiste, qu'on a pu voir parfois agacé (notamment à l'évocation de son surnom Jeff Tuche, à cause de sa coiffure) est aussi un sensible, qui a besoin des siens pour avancer.



Après le 8e de finale, il confiait : "Il y avait ma copine (l'ancienne Miss France Rachel Legrain-Trapani, ndlr) qui était là, elle était venue exprès pour ça. Elle m'a dit aussi qu'elle avait pleuré. J'ai aussi appelé mes parents et mon agent. C'est tout simplement une récompense pour moi, mais aussi pour eux qui ont toujours cru en moi. Je remercie aussi le staff et mes coéquipiers pour la confiance qu'ils me donnent. Si je n'étais pas en confiance, je pense que j'aurais mis encore un pigeon (un tir non cadré, ndlr) !".

Courtisé par les plus grands clubs

Une confiance qui monte en flèche depuis sa performance réalisée au stade de Kazan. De quoi mettre la puce à l'oreille de plusieurs grands clubs européens, qui s'intéressent de plus en plus au jeune français. Alors après les clubs de Jeumont (Nord), Lille et Stuttgart, où verra-t-on évoluer l'une des révélations de ce Mondial ? Plusieurs noms de clubs prestigieux reviennent avec insistance : on parle notamment du PSG, du Borussia Dortmund ou encore d'Arsenal.