Coupe du Monde 2018 : "Deschamps et la presse : stratégie, pas parano", assure Pascal Praud

et Loïc Farge

publié le 29/06/2018 à 07:20

Les Bleus vont s'envoler pour Kazan où ils disputeront leur huitième de finale contre l'Argentine, samedi 30 juin. Jeudi 28 juin, le sélectionneur a annulé la traditionnelle séance à huis clos dont des informations avaient fuité lors des premiers matchs.



"Je vais vous rappeler ce que disait Didier Deschamps a dit après le match nul contre le Danemark : 'Ce qui me gêne, c'est que l'adversaire connaisse toujours notre équipe 48 heures à l'avance. S'il y avait un peu plus de respect de ce côté-là, ce ne serait pas plus mal parce que ça n'arrange pas nos affaires de donner des informations à l'adversaire'", lance Pascal Praud.

"Deschamps est trop expérimenté, trop habile, trop malin pour ne pas connaître les règles du jeu de la haute compétition. C'est une façon pour lui de désigner un ennemi imaginaire : la presse. C'est une façon d'enlever la pression sur ses joueurs : plus on parle de Deschamps, moins on parlera de Griezmann", explique le journaliste.

"C'est une façon enfin de souder et de mobiliser un groupe : l'équipe de France seule contre le reste du monde. C'est une tactique vieille comme l'Humanité, à l'Élysée comme à Clairefontaine", note Pascal Praud.



"Pourquoi pas, après tout si ça marche ? Mais pitié, pas de faux procès en manque de respect, pas d'inquisition en haute trahison !", tonne-t-il.