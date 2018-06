publié le 25/06/2018 à 07:15

On connaît déjà la composition de l'équipe de France pour le dernier match de poule face au Danemark, mardi 26 juin. À noter six changements quand même au programme. "C'est le fil conducteur de Didier Deschamps : le collectif, le groupe. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien à Didier Deschamps. Il ne faut oublier personne !", lance Pascal Praud.



"Les remplaçants remplacent, c'est leur fonction : Mandada, Sidibé, Nzonzi, Kimpembé, Dembélé, Lemar", poursuit-il. Des remplaçants que l'on appelle aussi "les coiffeurs". "Depuis 1978 et la Coupe du Monde en Argentine : ceux qui ne jouaient pas avaient coupé les cheveux de ceux qui jouaient, d'où ce sobriquet qui a traversé quarante ans", rappelle le journaliste.

Pour continuer dans la coiffure, nos joueurs français paraissent bien sages. Où sont donc les cheveux peroxydés, les extravagances d'hier ? "Antoine Griezmann n'a plus de tresses, Paul Pogba a abandonné la crête de coq sur le crâne : sobriété capillaire chez les Bleus pour la saison printemps-été 2018", constate Pascal Praud.

"Ni queue-de-cheval, ni teinture, ni berlinoise ou undercut, ces coupes qui font d'jeunes et que nos footballeurs arborent entre tonsure et décoloration", ajoute-t-il.



"Que s'est-il passé ? J'ai appelé Noël Le Graët (le président de la FFF, Ndlr) hier, qui était un peu surpris de mon coup de fil et de mes questions pour savoir si la boule à zéro de Griezmann était un ordre. Visiblement non ! Cela vient plutôt des joueurs qui ont décidé de concentrer leurs effets sur les terrains", raconte le journaliste.