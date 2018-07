publié le 27/06/2018 à 18:10

Jorge Sampaoli serait-il un peu perdu ? Critiqué depuis la défaite surprise de l'Argentine face à la Croatie (3-0) le 21 juin dernier, le sélectionneur argentin n'hésite plus à demander des conseils de coaching aux cadres de l'équipe.



Lors de la seconde période du match Argentine-Nigeria (2-1) de ce 26 juin, l’entraîneur de l'Albiceleste a ainsi demandé à Lionel Messi s'il devait, ou non, faire entrer Sergio Agüero, dit "Kun". Dans une vidéo, on peut ainsi le voir demander à l'attaquant "Je fais entrer Kun ?", une idée validée d'un hochement de tête par Messi.

Agüero fera ainsi son entrée sur le terrain à la 80e minute, alors que le score est de 1-1 et l'Argentine virtuellement éliminée. Six minutes plus tard, Marcos Rojo marquera le but vainqueur qui a permis à l'Albiceleste de se qualifier pour les 8es de finale, face à la France.

¿¿Messi passes a message to an official on the bench. Coach Jorge Sampaoli asks Messi “Are you bringing on Kun?” pic.twitter.com/f6G8l0GCvW — Damian (@FootballFact101) 27 juin 2018