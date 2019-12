publié le 18/12/2019 à 19:31

C'est un Olympico qui s'annonce lors des 16es de finale de la Coupe de France. En effet, l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais se rencontreront le 12 janvier prochain, et il s'agira d'un match entre les équipes féminines des deux mastodontes du football masculin.

Chez les dames, si Lyon est le club le plus puissant d'Europe, et domine le championnat de la tête et des épaules, l'OM est encore tendre et se classe à l'avant-dernière place de première division.

La rencontre en coupe se déroulera sur le terrain des Lyonnaises, et les Phocéennes ont peu de chance de passer l'obstacle de l'ogre rhodanien. La seconde affiche du tirage semble plus équilibrée entre le PFC de Gaëtane Thiney et les Girondines de Viviane Asseyi.

Les autres places fortes du foot français ont connu des fortunes diverses: le Paris SG affrontera l'AS Mazères, club de Regional 1 (3e division), et Montpellier sera face à Yzeure, équipe de 2e division.

Programme des 16es de finale de Coupe de France féminine

FC Fleury (D1) - Guingamp (D1)

Paris FC (D1) - Bordeaux (D1)

CA Paris (R1) - Le Mans (R1)

La Roche-sur-Yon (D2) - Arras

Brest (D2) - Montauban (D2)

Soyaux (D1) - Le Havre (D2)

AS Mazères (R1) - Paris SG (D1)

Lille (D2) - Orléans (D2)

Vesoul (R1) - Dijon (D1)

Nancy (D2) - Thonon-Evian (D2)

Saint-Denis (D2) - Reims (D1)

Yzeure (D2) - Montpellier (D1)

US Saint-Vit (R1) - Rodez (D2)

Lyon (D1) - Marseille (D1)

Grenoble (D2) - Vendenheim (D2)

Metz (D1) - Saint-Étienne (D2)