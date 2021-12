Il a marqué le but qui a permis à l'Algérie de se qualifier pour la finale de la Coupe arabe, et par conséquent celui synonyme d'élimination du Qatar en demi-finale de la neuvième édition de cette compétition apparue en 1963. Dans la foulée, l'attaquant algérien Youcef Belaïli a vu son contrat résilié par son club qatari du Qatar SC, annonce Le Parisien.

Le club évoque de son côté un "consentement mutuel" avec le joueur de 29 ans, ainsi qu'une "concertation entre le joueur et le club" et "souhaite au joueur tout le succès possible dans la suite de sa carrière". Un nouveau contrat attendrait Youcef Belaïli en Espagne ou aux États-Unis.

La finale de la Coupe arabe 2021 sera une affiche 100% maghrébine entre la Tunisie et l'Algérie, samedi 18 décembre, à un an de la finale de la Coupe du monde organisée dans cet émirat du Golfe. Les Aigles de Carthage et les Fennecs, champions d'Afrique en titre, se retrouveront dans la ville côtière d'Al-Khor. Les deux sélections, comme la plupart des équipes, sont privées de leurs stars internationales.