Copa America : quand et comment suivre la finale Brésil - Argentine

C'est un véritable choc en finale de cette 47e Copa America, juste avant la finale de l'Euro entre l'Angleterre et l'Italie. Au mythique stade Maracana de Rio de Janeiro, le Brésil affronte l'Argentine, son plus grand rival, avec les retrouvailles au sommet de Lionel Messi et Neymar.

Le match est à suivre en direct et gratuitement sur La Chaîne L'Équipe, à partir de 2h du matin dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 juillet heure française. Le match pour la troisième place entre la Colombie et le Pérou est à suivre sur L'Équipe Live, toujours à 2h du matin dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 juillet.

C'est la première fois depuis 2019 que les deux sélections se rencontrent, et elles s'étaient quittées sur une victoire de l'Argentine 1-0. Dans la compétition, cela remonte aussi à 2019, avec une victoire du Brésil 2-0 sur l'Albiceleste en demi-finale. Pour trouver une finale entre les deux géants du continent sud-américain, il faut remonter en 2007 pour une victoire de la Celeçao 3-0.

En cas de victoire, le Brésil soulèverait son 10e trophée dans cette compétition. Pour l'Argentine, c'est l'occasion de recoller au record de titre détenu par l'Uruguay, avec 15 victoires.