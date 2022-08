Clermont-PSG : le duo Messi-Neymar a fait des étincelles

Le Paris SG n'a pas manqué ses débuts en Ligue 1 lors du premier match de la saison à Clermont samedi 6 août. Porté par ses maîtres à jouer, Neymar et Lionel Messi, les hommes de Christophe Galtier se sont imposés 5-0.

Le champion en titre Messi a respecté son rang en Auvergne, avec solidité, efficacité, intensité, et même une grande dose de classe, tout comme son partenaire Neymar, intenable avec trois passes décisives et un but (9e). Messi a quant à lui été l'auteur d'un doublé (80e, 86e), dont un fantastique retourné acrobatique en fin de rencontre.

Les autres buts ont été marqués par la fusée Achraf Hakimi (26e) et le capitaine Marquinhos qui a placé une tête à bout portant (38e). Au bout de la soirée, l'absence de Kylian Mbappé, touché aux adducteurs, est clairement passée au second plan.

Quand Leo sourit, l'équipe sourit aussi Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG

Le Brésilien Neymar est en pleine forme : physiquement, il impressionne, et techniquement, il se montre déjà au rendez-vous, comme lors du trophée des champions contre Nantes (4-0), où il avait déjà inscrit un doublé pour lancer sa saison. Quant à l'Argentin Messi, son sourire après son incroyable ciseau en dit long sur ses sensations, après une première saison parisienne en demi-teinte.

"Quand Leo sourit, l'équipe sourit aussi", a déclaré l'entraîneur du PSG Christophe Galtier après la belle prestation de Lionel Messi. "Nous avons échangé avec Leo pendant la tournée de préparation au Japon pour faire en sorte qu'il soit performant tout le temps", a expliqué le coach parisien. "Il a un sens tactique très aiguisé, très clair. Il voit vite où il doit se mettre et la manière dont il doit se positionner pour jouer avec les uns et les autres. Il est dans une zone qu'il aime", a-t-il poursuivi.

"Leo, ça fait 17 ans qu'il joue au plus haut niveau, il a eu une saison dernière difficile, il a dû s'acclimater, il y a eu un changement de vie, a ajouté l'entraîneur. Mais les années précédentes c'était au moins 30 buts par saison. Quand il sera associé à Kylian Mbappé, il aura encore plus de pouvoir offensif", conclut Christophe Galtier.

