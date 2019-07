publié le 07/07/2019 à 09:15

L'Algérie a fait une phase de poule tonitruante dans cette CAN 2019 : 3 victoires en 3 matches et 6 buts marqués pour aucun encaissé. Et pour mener l'attaque des Fennecs, un joueur méconnu du grand public : Baghdad Bounedjah, 27 ans. Du haut de ses 25 sélections sous le maillot algérien, c'est lui qui a été choisi par Djamel Belmadi à la pointe de l'attaque pour les deux premiers matches de poules, face au Kenya et au Sénégal. Un choix qui s'est avéré payant pour le sélectionneur des Fennecs, puisque Bounedjah a inscrit le premier but algérien de cette CAN et a été le véritable détonateur d'occasions pour les Verts.

Intégré en 2017 dans l'effectif de l'Algérie, c'est seulement cette année que l'attaquant se révèle sur le devant de la scène. Cette saison, avec son club Al-Sadd (Doha), il a inscrit 44 buts en 27 matches ! Il compte actuellement 110 buts en 85 matchs au total avec son club qu'il a rejoint en 2015, ce qui en fait le meilleur buteur.

En 2018, Baghdad Bounedjah marque 6 buts avec la sélection algérienne et devient le meilleur buteur de la sélection sur l’année civile. Il remporte cette année là, le Ballon d’Or algérien. Lui reste à confirmer sa bonne saison lors de cette CAN 2019, chose qu'il a fait en phase de poules et qu'il devra poursuivre dans les matches à élimination directe.

L'Algérie dispute dimanche soir à 21h00, son huitième de finale face à la Guinée, au Stade du 30 juin, au Caire.