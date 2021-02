publié le 10/02/2021 à 14:56

Pascal Dupraz va-t-il faire tomber le PSG pour la quatrième fois de sa carrière d'entraîneur, mercredi 10 février avec Caen en 32e de finale de Coupe de France ? Si le club normand est au bord du gouffre financièrement et à la peine en Ligue 2 (11e avec un seul succès en 2021), son coach depuis octobre 2019 peut encore créer l'exploit. Paris a la tête à son 8e de finale aller de Ligue des champions à Barcelone programmé six jours plus tard. Surtout, l'homme de 58 ans connaît la recette pour battre les Parisiens.

17 avril 2013. Le PSG de Carlo Ancelotti se rend au Parc des Sports d'Annecy, pour affronter l'Évian Thonon Gaillard FC en quart de finale de Coupe de France. Paris, qui a sorti l'OM en 8es grâce à un doublé de Zlatan Ibrahimovic, occupe la place de leader en championnat, a corrigé l'ETG 4-0 au Parc des Princes en décembre et compte pour quelques mois dans ses rangs David Beckham.

Le "Spice Boy" est d'ailleurs titulaire face aux hommes aux maillots roses de Pascal Dupraz, 16es en championnat. Sur le papier, les Laquait, Dja Djé Djé, Mongongu, Betao, Wass, Khalifa, Rabiu, Sorlin, Ninkovic, Bérigaud et Sagbo ne peuvent pas faire le poids contre les Douchez, Jallet, Alex, Thiago Silva, Armand, Pastore, Beckham, Motta, Matuidi, Ibrahimovic, et Ménez. Les quelque 16.000 spectateurs présents sont tout de même prêts à donner de la voix.

Ibrahimovic et Thoago Silva ratent leur penalty

L'affaire semble d'autant plus entendue lorsque Pastore, sur un centre de Jallet, contrôle du droit et envoie un missile du gauche sous la barre dès la 8e minute. Mais deux pertes de balle du milieu argentin permettent à l'ETG de reprendre confiance. Sagbo, Bérigaud et Khalifa obligent tout à tour Douchez à s'employer. Thiago Silva et Alex voient leurs reprises contrées sur la ligne. Et en toute fin de première période, Khalifa égalise (43e) sur un centre-tir de Sagbo.

En seconde période, Ibrahimovic trouve l'extérieur du poteau de Laquait (55e) mais Paris ne parvient pas à faire la différence. Prolongation. Le gardien savoyard se montre encore décisif devant Lavezzi (112e). Place à la séance de tirs au but. Sorlin ouvre le compteur pour Évian. Zlatan s'élance, frappe en force du droit, bute sur un énorme Laquait. Douchez, lui, est impuissant sur les tentatives de Sagbo et Khalifa, alors que Thiago Silva envoie la, sienne sur la barre. Lavezzi réduit la marque mais ne peut empêcher Barbosa d'envoyer Évian en demie (1-1, 4 tirs au but à 1).

L'ETG décrochera ensuite sa place en finale au Stade de France en dominant Lorient 4-0. Mais c'est Bordeaux qui remportera la Coupe de France au terme match emballant, remporté 3-2 grâce à Cheick Diabaté à la 89e minute.

Nsikulu et Mogou héros d'un soir

4 décembre 2013. Évian s'est maintenu et dispute sa troisième saison de suite en Ligue 1. Les hommes de Pascal Dupraz reçoivent le Paris Saint-Germain, désormais entraîné par Laurent Blanc, lors de la 16e journée sur une pelouse du Parc des Sports d'Annecy entourée de neige. Invaincu depuis 36 matches toutes compétitions confondues, le club de la capitale a l'occasion d'égaler son record établi lors de la saison 1993-1994.

Paris se présente chez le 16e avec un 11 de départ Sirigu - Jallet, Thiago Silva, Marquinhos, Digne - Rabiot, Verratti, Matuidi - Ménez, Ibrahimovic, Cavani. Le match s'emballe en deuxième période et l'invincible leader se fait piéger en contre à la 75e, avec Clarck Nsikulu à la finition. Dans la foulée, Pastore manque l'égalisation à bout portant de la tête sur une passe lobée de Ibrahimovic. Toujours 1-0, et bientôt 2-0 au terme d'une nouvelle contre-attaque conclue par Modou Sougou (87e), alors prêté par l'OM.

L'ETG se maintiendra encore à la fin de cette saison 2013-2014 mais descendra en Ligue 2 lors de la suivante, avant une nouvelle relégation. Le club est placé en redressement judiciaire en août 2016. Il s'appelle aujourd'hui Thonon Évian Grand Genève Football Club et évolue en National 3, l'équivalent de la 5e division nationale.

Encore 2-0 avec Toulouse

Pascal Dupraz, lui, quitte le club qu'il a fait grandir par la petite porte en juin 2015. Il est licencié pour faute grave après des accusations de fausse signature sur certains documents. Le sulfureux coach rebondit à Toulouse en mars 2016 pour une mission impossible : sauver le TFC, relégué à 10 points du premier non relégable à 10 matches de la fin de la saison. Et il y parvient !



Au début de l'exercice suivant, le 23 septembre 2016 lors de la 7e journée de Ligue 1, Les Violets se frottent au PSG de Unai Emery, qui vient d'arriver. L'Espagnol s'appuie sur Areola, Aurier, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell, Rabiot, Krychowiak, Matuidi, Lucas, Cavani et Di Maria. Paris domine mais ne trouve pas la faille, notamment à cause d'un immense Alban Lafont, décisif à deux reprises devant Edinson Cavani.



Le match bascule une première fois en tout début de deuxième période. Déjà averti, Serge Aurier écope d'un second carton jaune pour une faute dans sa surface sur Ola Toivonen. Carton rouge. Penalty. Yann Bodiger s'élance et prend Alphonse Areola à contre-pied (48e). En réussite, Toulouse profite d'une passe en retrait totalement ratée de Thiago Motta pour signer le but du break à la 79e, grâce à Jimmy Durmaz. Dupraz bat encore le PSG 2-0. C'est Monaco qui terminera champion devant Paris, le TFC prenant la 13e place.