publié le 06/05/2019 à 15:40

Professionnelles, les joueuses du Football club de Bousbecque ne le sont pas encore.



Mais elles ambitionnent de le devenir : dans cinq ans, celles qui évoluent en cinquième division, le plus petit championnat hexagonal, pourraient être en D1. C'est en tout cas, le projet fou de Jean-Baptiste Gallen, le président du club.

Cette saison, elles sont invaincues, gagnant leurs matches avec une facilité déconcertante. Une excellence liée au talent des joueuses mais aussi à la discipline imposée par leurs deux coachs, à l'entraînement et à la volonté de fer de leur président.

Ce dernier, patron de plusieurs imprimeries dans le Nord, a pris la tête du FCBF un peu par hasard. Invité il y a un an à aller voir un match de l'équipe, il décide alors d'offrir un équipement aux joueuses. Leur réaction sera le déclencheur.



"Elle se sont échauffées et avant de retourner dans le vestiaire, elles sont toutes remontées dans la tribune et m'ont remercié avec une vraie sincérité. Le vrai déclic, c'est le merci. Si elle ne me disent pas merci ce jour-là, je ne suis pas dans le foot féminin", se souvient-il.

Un petit patron qui voit grand

Depuis, chaque semaine, il consacre au moins 40 heures pour son club. Il assiste à tous les matches puis publie sur les réseaux sociaux de courtes vidéos après les victoires. "Je suis leur premier supporter."





Mais la principale force de Jean-Baptiste Gallen, c'est sa capacité à convaincre et à fédérer. Il rencontre régulièrement des partenaires et des mécènes pour obtenir des financements. En une seule saison, il a obtenu 200.000 euros de sponsors pour son club. Et il ne veut surtout pas s'arrêter là : "Un jour et pas dans 20 ans, on pourra avoir des clubs internationalement connus qui viendront jouer dans notre village. C'est pour ça que les entreprises ont envie de rentrer dans l'histoire avec nous".

Jennifer, la vedette

Parmi les joueuses vedettes de Bousbecque, Jennifer Bouchenna est étudiante en doctorat de biochimie. Elle a joué plusieurs saisons en 1ère division à Lille et Valenciennes.





Alors qu'elle souhaitait raccrocher les crampons à seulement 26 ans, elle a été contactée par Jean-Baptiste Gallen. "Pour moi, le foot, c'était vraiment terminé et à force de voir qu'il mettait du cœur, j'ai fini par accepter et ce fou a réussi son pari : j'ai signé dans son club et je m'éclate !", confie la milieu de terrain.

Cette année, l'équipe de Jean-Baptiste est bien partie pour accéder à la 4e division.

Reste le plus dur : continuer sur cette folle lancée pour faire de Bousbecque, le petit club qui n'en finit plus de monter !