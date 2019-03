publié le 04/03/2019 à 23:29

C'était une rencontre à sens unique. Après sa déconvenue face à l'Allemagne (1-0), l'équipe de France féminine a surclassé l'Uruguay 6-0 lundi 4 mars à Tours. Un match amical notamment marqué par une énorme frappe en pleine lucarne de Charlotte Bilbault (36e), à 25 mètres du but adverse.



La France s'était facilitée la tâche en choisissant d'affronter, après la redoutable Mannschaft, les modestes Uruguayennes, seulement 74es au classement Fifa et non qualifiées pour la Coupe du monde. Leur seule confrontation jusqu'ici, en 2011, s'était déjà soldée par une victoire écrasante des Bleues 8-0.

La différence a encore été criante cette fois, avec à la mi-temps un score de 3 à 0 en faveur des joueuses de Corinne Diacre. Sur les côtés de l'attaque, les ailières Delphine Cascarino et Viviane Asseyi ont fait très mal aux Uruguayennes. C'est d'ailleurs la Lyonnaise Cascarino qui a signé un nouveau déboulé sur son côté droit, pour centrer vers Asseyi, bien placée pour pousser le ballon dans le but vide (21e).

Ovation du stade

Charlotte Bilbaut s'est ensuite offert l'ovation du Stade de la Vallée du Cher avec son coup de canon dans la lucarne de Sofia Olivera (36e). Puis Valérie Gauvin, pas suffisamment en vue jusqu'ici, a marqué de la tête, sur un service de sa coéquipière de Montpellier Marion Torrent, juste avant la pause.



Même topo au retour des vestiaires avec dès la 46e minute une frappe sur le poteau de la capitaine Amandine Henry, repris de près par Grace Geyoro pour le 4-0, un nouveau but de Gauvin (67e), puis une réalisation de Maeva Clemaron (83e), entrée en jeu à la place d'Henry.



Les cinq buteuses n'étaient pas titulaires contre l'Allemagne et ont su se servir de ce match pour se distinguer, alors que les places s'annoncent chères pour le Mondial.

J-95 avant la Coupe du monde

Il reste désormais 95 jours à l'équipe de France et quatre matches amicaux pour préparer le coup d'envoi de "son" Mondial, le 7 juin contre la Corée du Sud au Parc des princes. Il y aura notamment un choc à disputer contre une nation du gotha mondial: le 4 avril à Auxerre face aux Japonaises, championnes du monde en 2011 et vice-championnes du monde en 2015.



Puis le Danemark (8 avril), la Thaïlande (25 mai) et la Chine (31 mai) pour régler les derniers détails, avant le grand jour contre les Coréennes. Depuis mars dernier, et un amical perdu contre l'Angleterre, la France n'aura concédé qu'une seule défaite, celle contre l'Allemagne jeudi (1-0) et signé des résultats probants face au Brésil (3-1) ou aux Etats-Unis (3-1).



Il est maintenant grand temps de s'illustrer en Coupe du monde, ce que les Bleues ne sont jamais parvenues à faire, si ce n'est en 2011 en terminant à la 4e place.