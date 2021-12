Benjamin Mendy inculpé d'un septième viol en Angleterre

Le défenseur français de Manchester City Benjamin Mendy, 27 ans, a été inculpé d'un viol supplémentaire, lors de sa comparution ce mercredi 2 décembre devant un tribunal anglais.

Avec cette nouvelle charge rajoutée par la Crown Court de Chester, à l'ouest de l'Angleterre, Benjamin Mendy, champion du monde en 2018, est désormais visé par sept chefs d'accusation de viol et un d'agression sexuelle, sur quatre femmes, toutes âgées de plus de 16 ans entre octobre 2020 et août 2021.

Le procès, prévu initialement le 24 janvier, a donc été repoussé à cet été. Selon RMC Sport, il pourrait avoir lieu au mieux le 27 juin 2022 mais il n'est pas exclu que l'audience se déroule le 1er août. Une autre audience préliminaire est prévue au début du mois de janvier où il sera question notamment d'une nouvelle libération sous caution. Toutes ont jusque-là été rejetées par la justice anglaise.

Pour rappel, l'international Français est incarcéré depuis le 27 août dernier dans une prison privée du nord de Liverpool.