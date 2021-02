Barça-PSG : découvrez les compos probables avec Verratti et sans Piqué

publié le 16/02/2021 à 15:04

Neymar et Di Maria absents d'un côté - sans compter Bernat, blessé de longue durée -, Fati, Coutinho et Sergi Roberto de l'autre : Paris et Barcelone ne pourront pas aligner toutes leurs étoiles pour ce choc des 8es de finale aller de Ligue des champions, mardi 16 février (21h) au Camp Nou. Chaque camp espère récupérer un maximum de cadres d'ici au match retour le mercredi 10 mars. Il y aura tout de même du beau monde sur la pelouse catalane.

Les premiers noms qui viennent sont bien sûrs ceux de Mbappé, Messi et Griezmann. Deux champions du monde et un sextuple Ballon d'Or de retour à son meilleur niveau. En l'absence de "Ney" et du "Fideo", le premier est particulièrement attendu, lui qui n'a inscrit qu'un seul but en neuf matches à élimination directe depuis son arrivée à Paris en 2017.

Le natif de Bondy, désormais âgé de 22 ans, sera aligné à gauche de Icardi. Sarabia tient désormais la corde devant Kean pour débuter à droite. Bonne nouvelle pour Pochettino, Verratti, touché à la hanche droite face à Marseille, semble bel et bien apte à tenir son poste au milieu, avec Gueye et Paredes - l'Italien et l'Argentin seront suspendus au retour en cas de carton jaune.

Piqué a priori trop juste

Derrière, il n'y a aucune incertitude : Navas est revenu à temps pour reprendre sa place dans les buts. Florenzi, Marquinhos, Kimpembe et Kurzawa formeront la défense à quatre pour tenter de contrer la triplette offensive de Koeman, Messi, Griezman et un autre Français, Dembélé, épargné par les pépins physiques ces derniers temps.

La principale question concernant le Barça se concentre sur Piqué. De retour à l'entraînement et présent dans le groupe après trois mois d'absence, l'expérimenté défenseur central (34 ans) semble trop juste pour débuter. Les Français Umtiti et Lenglet devraient être reconduits, avec Alba à gauche et Dest à droite. De Jong, Busquets et Pedri sont attendus au milieu, Ter Stegen dans les buts.

Barça-PSG : les équipes de départ probables

FC Barcelone : Ter Stegen - Dest, Lenglet, Umtiti, Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Dembélé, Messi, Griezmann

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Paredes, Verratti, Gueye - Sarabia (ou Kean), Icardi, Mbappé