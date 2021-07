Le boxeur Tony Yoka est un grand fan de football, et il l'a fait savoir sur Instagram. À travers un message dans sa story, le Français a donné son avis sur les rumeurs qui donnent vainqueur Lionel Messi au Ballon d'Or 2021, le trophée qui récompense le meilleur joueur de la saison, qui sera décerné en décembre prochain. Et il a un avis très tranché : "S'il (Messi) le gagne, ce sera le Ballon d'Or le plus moche et éclaté de l'histoire", s'emporte-t-il.

En cause pour lui, la saison du footballeur Argentin, pas à la hauteur d'un potentiel Ballon d'Or : "un joueur qui termine 3e de Liga (Championnat espagnol), éliminé en 1/8e de la Ligue des Champions en prenant 4/1 et qui a perdu la finale de la Super Coupe d'Espagne en prenant un carton rouge pour avoir mis une droite à son adversaire...", s'agace le médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.

Lionel Messi a remporté la Copa América le 10 juillet dernier avec l'Argentine, pour la première fois de sa carrière à 33 ans. Il aura été l'un des artisans majeurs du titre de l'Albiceleste en terminant meilleur buteur et passeur en inscrivant 4 buts et délivrant 5 passes décisives, "une honte" pour le boxeur qui considère que la compétition n'est pas à la hauteur : "Cette complétion avec 2 groupes et 5 équipes où les 4 premiers sont qualifiés pour les quarts de finale... une honte", regrette-t-il.

Pas sûr qu'il sera entendu par les 176 journalistes chargés d'élire le prochain ballon d'Or. Si les Français Karim Benzema et N'Golo Kanté étaient pressentis avant l'Euro 2021, la grande déception du parcours français dans la compétition leur sera fatal. Aucun joueur ne se démarquant réellement au sein de la sélection italienne, vainqueur de l'Euro, ainsi que dans l'équipe anglaise de Chelsea, qui a remporté la Ligue des Champions, il existe de fortes probabilités pour que le natif de Rosario soit sacré, d'autant plus qu'il a aussi terminé meilleur buteur du championnat espagnol avec 30 buts en 35 matches. Verdict le 5 décembre prochain.