Ballon d'Or 2022 : qui sont les 30 nommés chez les messieurs ?

Qui succèdera à Lionel Messi, sacré pour la septième fois (record amélioré) le 29 novembre 2021 avec un écart infinitésimal (33 points, soit 1,22%) sur Robert Lewandowski ? Un 45e joueur inscrira-t-il son nom au palmarès ? Un cinquième Français sera-t-il couronné meilleur joueur du monde après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998) ?

Ils sont quatre à représenter les couleurs bleu-blanc-rouge pour cette 66e édition du Ballon d'Or : Mike Maignan, le gardien de l'AC Milan, Christopher Nkunku (RB Leipzig), Kylian Mbappé et Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid (34 ans) fait figure d'immense favori notamment grâce à sa victoire en Ligue des champions et ses 15 buts dans l'épreuve reine dont deux triplés fracassants contre le PSG en 8es et Chelsea en quarts.

De l'Anglais Trent Alexander-Arnold (Liverpool) au Serbe Dusan Vlahovic (Fiorentina puis Juventus), ils sont 30 nommés chez les messieurs. Dans cette liste largement renouvelée figure encore Cristiano Ronaldo mais ni Messi, ni Neymar. Le Real (6 joueurs), Liverpool (6 également) et Manchester City (4) sont les clubs les plus représentés. Découvrez la liste complète ci-dessous.

Ballon d'Or 2022 : les 30 nommés

Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Karim Benzema (Real Madrid), Joao Cancelo (Manchester City), Casemiro (Real Madrid puis Manchester United), Thibaut Courtois (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City), Luiz Diaz (FC Porto puis Liverpool), Fabinho (Liverpool), Phil Foden (Manchester City), Erling Haaland (Borussia Dortmund puis Manchester City), Sébastien Haller (Ajax Amsterdam puis Borussia Dortmund), Harry Kane (Tottenham), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Rafael Leao (AC Milan), Robert Lewandowski (Bayern Munich puis FC Barcelone), Mike Maignan (AC Milan), Riyad Mahrez (Manchester City), Sadio Mané (Liverpool puis Bayern Munich), Kylian Mbappé (PSG), Luka Modric (Real Madrid), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Darwin Nunez (Benfica puis Liverpool), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Antonio Rüdiger (Chelsea puis Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City), Son Heung-min (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Vinicius Jr (Real Madrid), Dusan Vlahovic (Fiorentina puis Juventus)

