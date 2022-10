Ballon d’Or 2022 : comment suivre la cérémonie

Didier Drogba et Sandy Heribert le 2 décembre 2019 au théâtre du Châtelet à Paris

Le théâtre du Châtelet, centre de la planète football le temps d'une nouvelle soirée. Comme en 2019 et 2021 - l'édition 2020 a été annulée en raison de la pandémie de Covid-19 -, les yeux des amateurs de football vont se tourner vers la salle de spectacle du Ier arrondissement de Paris, lundi 17 octobre. Après la Tour Eiffel (2017) et le Grand Palais (2018), c'est là que sera décerné le 66e Ballon d'Or de l'histoire.

La cérémonie, co-présentée par l'ancien attaquant Didier Drogba et la journaliste franco-britannique Sandy Heribert, débutera à 20h30. Elle sera à suivre à la télévision sur la chaîne L'Équipe, qui prendra l'antenne dès 16h30. Le palmarès sera alors égrené dans le sens inverse, en commençant par le 30e, pour parvenir à une liste de 10 finalistes peu avant 19h et l'arrivée des personnalités sur le tapis rouge du théâtre.

Vous pourrez aussi suivre l'événement en live commenté sur RTL.fr. Le nom du vainqueur devrait être connu entre 21h30 et 22h. Un cinquième Français est pressenti pour décrocher la plus prestigieuse des récompenses individuelles pour un footballeur après après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et Zinédine Zidane (1998) : Karim Benzema.

