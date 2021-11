Ballon d'or 2021 : quels joueurs du championnat de France l'ont déjà gagné ?

Si Lionel Messi remporte bien son septième Ballon d'or, record absolu en la matière, ce lundi 29 novembre, il sera bien difficile de l'attribuer à ses performances sous la tunique du Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée dans la Capitale en août n'a marqué qu'un but et livré trois passes décisives en sept matches de Ligue 1. Plus en réussite en Europe, il est l'auteur de trois réalisations en quatre rencontres.

Ce titre viendrait davantage récompenser sa bonne fin de saison 2020-2021 au FC Barcelone et surtout ses prestations lors du succès argentin en Copa America. Malgré cela, officiellement, ce sera un bien joueur du championnat de France qui serait récompensé. Dans l'histoire, un seul joueur a soulevé le trophée alors qu'il jouait dans l'Hexagone : Jean-Pierre Papin. L'ancien attaquant de pointe a été sacré en 1991 après avoir mené l'Olympique de Marseille en finale de la Coupe des clubs champions européens (perdue aux tirs au but contre l'Étoile Rouge de Belgrade) et un titre de champion de France.

Le Ballon d'or 1995 a été donné à George Weah après une année passée au PSG jusqu'à l'été, avant d'être transféré au Milan AC. S'il ne jouait donc plus à Paris, le titre a consacré ses belles performances avec le club, notamment en Ligue des champions, où les Parisiens étaient allés jusqu'en demi-finale, avant de s'incliner contre le futur club de son attaquant libérien.

Fontaine, Kopa, Platine, Giresse, Tigana et Neymar dans le top 3

Pauvre en vainqueur, le championnat de France compte un peu plus de joueurs qui ont terminé sur le podium. Parmi eux : Just Fontaine et Raymond Kopa en 1958 et 1959 avec le Stade de Reims, Michel Platini deux fois (1977 avec Nancy, 1980 avec Saint-Étienne), Alain Giresse et Jean Tigana avec Bordeaux (1982 et 1984), et, dernier en date, Neymar en 2017. Une année que le Brésilien avait passée entre Barcelone et Paris.