Coupe du monde 2022 : avec les supporters portugais de Cerisay

Le Maroc affrontera le Portugal à 16 heures, en quart de finale de la Coupe du monde de football. Bien que les Portugais partent favoris, les lions du Maroc ont fait un parcours incroyable depuis le début de la compétition. Ils rêvent désormais de devenir les premiers africains à atteindre le dernier carré d'une coupe du monde.



Les Portugais vont suivre de très près cette rencontre. RTL est allé à leur rencontre dans la commune de Cerizay dans les Deux-Sèvres où est présente la diaspora la plus importante de France en proportion de la population totale de la commune. Juste avant le match, la fièvre du football emporte déjà les supporters locaux.

Yohan, l'un des deux gérants du bar-tabac "Le Madérien", a accroché au mur de son établissement des écharpes vertes, jaunes et rouges de son équipe nationale. Il attend beaucoup de monde cette après-midi : "La clientèle va venir avec les maillots, qu'ils vont sortir de leur armoire. Une fois que le match est lancé, il n'y a plus trop de bruit, et dès qu'il y a un but, c'est l'euphorie." Dans la salle, José Pereirra assistera au match avec ses amis : "Lorsque le Portugal gagne ou marque des buts, c'est la folie ici."

