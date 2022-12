Un pari complètement fou. À l'issue de cette Coupe du monde 2022, un parieur américain a remporté la somme de 283.538 dollars alors que le montant de sa mise initiale ne s'élevait qu'à 26 dollars. Et pourtant, ce dernier était tout proche de gagner plus de 557.000 dollars sur un pari combinant plusieurs pronostics, appelé "combiné". Il a failli tout perdre après le revers de l'équipe de France face à l'Argentine en finale de Coupe du monde.

Au début de l'année 2022, le parieur américain avait donc parié sur la victoire finale de l'équipe universitaire de basket des Kansas Jayhawks (NCAA), de la franchise des Golden State Warriors (NBA), des Colorado Avalanche en hockey-sur-glace lors de la Stanley Cup (NHL), des équipes de football de Los Angeles (MLS), du Milan AC (Série A), de Manchester City (Premier League) et sur le succès des Bleus en Coupe du monde.

Si ses premiers pronostics se sont révélés être exacts, le parieur américain n'a pas vu juste au sujet de l'équipe de France. Il a cependant eu le nez creux à quelques heures de la finale de ce Mondial 2022. Ce fan de sport a choisi de "cash out" (un retrait de ses gains) proposé par l'entreprise de paris avant le début de la rencontre. "J'ai décidé de 'cash out' et d'accepter cette offre de plus de 280.000 dollars qui va changer ma vie", a déclaré ce parieur américain, à l'instinct incroyable.

