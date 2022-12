Équipe de France : ce que l'on sait du programme des Bleus pour leur retour

Difficile de dire au revoir à nos Bleus après un mois à leurs côtés, surtout sur ce goût d'inachevé après une défaite aux tirs au but en finale face à l'Argentine ce dimanche. Les Bleus n'ont cependant pas à rougir de leur compétition. Pour leur retour, pas de défilé sur les Champs-Élysées.

Selon la Fédération française de football, les Bleus quittent Doha à 13h30 par un avion Air France spécialement affrété, pour une arrivée à 18h00, heure française, à l'aéroport de Roissy. Selon nos informations, concernant un possible rassemblement des Bleus ce lundi, rien n'est arrêté pour le moment. Amélie Oudéa-Castéra avait annoncé lundi matin un rassemblement place de la Concorde pour "remercier leurs supporters", mais le président de la FFF Noël Le Graet a finalement démenti tout rassemblement au micro de BFMTV. "Les joueurs préfèrent rentrer chez eux dès ce soir. Je comprends cela, c'est parfaitement normal", a-t-il déclaré.

Les Bleus vont retrouver leurs familles pour quelques jours de vacances avant de rejoindre leurs clubs respectifs. Les premiers matches reprendront dès cette fin d'année en France, Angleterre ou encore en Espagne. Il faudra attendre le début 2023 pour la reprise de la Serie A en Italie. Le début d'année, c'est également le rendez-vous qu'a donné, pour évoquer son avenir, Didier Deschamps, dont le contrat à la tête de l'équipe de France se termine fin décembre. "J'aurai rendez-vous en début d'année avec mon président (de Fédération, Noël Le Graët ndlr), et puis, vous saurez", a-t-il annoncé dimanche soir.

Pour retrouver nos Bleus en sélection, il faudra attendre plus de 3 mois, avec deux matches les 24 et 27 mars 2023, contre les Pays-Bas et l'Irlande pour les éliminatoires de l'Euro 2024.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info